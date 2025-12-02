Osmaneli'nin Kalkınma Yol Haritası Belirlendi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde AK Parti İlçe Danışma Meclisi toplantısında ilçenin yol haritası belirlendi.

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir'in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Osmaneli teşkilatı bir araya gelerek ilçenin kalkınmasını hızlandıracak adımlar ve projeler üzerinde değerlendirmelerde bulundu. Parti yöneticileri sahadan gelen talepleri dikkate alarak ilçeye yönelik hizmet planlarını netleştirdi.

Toplantı sonrası açıklama yapan AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Sahadan gelen her sesi dikkate alarak, Osmaneli'nin yükselişini hızlandıracak adımları netleştirdik. Birlik ruhumuzla, Osmaneli'nin her mahallesine daha fazla hizmet, daha fazla enerji ve daha fazla heyecan taşımaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK