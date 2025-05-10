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Osmaneli'nde Tarımsal Üretim için Bilgilendirme Toplantısı

Osmaneli'nde Tarımsal Üretim için Bilgilendirme Toplantısı
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde düzenlenen toplantıda çiftçilere tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve verimliliğini artırmaya yönelik bilgiler verildi. Üretim planlaması, kuraklıkla mücadele ve yeni destekleme modelleri gibi konular ele alındı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, çiftçiler ve muhtarların katılımıyla tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve verimliliğini artırmaya yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahadır Sayıncı ve öğretim görevlilerinin katıldığı toplantıda, tarımsal üretimi geliştirmek için çeşitli konular ele alındı.

Toplantıda, üretim planlaması, kuraklıkla mücadele, su kaynaklarının etkin kullanımı, toprak analizi ve tarımsal verimliliğin artırılmasına yönelik projeler değerlendirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni destekleme modelleri hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Yetkililer, Osmaneli'de yapılan arazi incelemeleri doğrultusunda bölgenin tarımsal üretim kapasitesini yükseltmek amacıyla çeşitli projeler geliştirdiklerini belirtti. Toplantı kapsamında çiftçilerle doğrudan bilgi paylaşımı sağlanarak, sektördeki yeniliklerin aktarılması hedeflendi.

Tarımsal üretimde sürdürülebilirliği artırmaya yönelik bu tür toplantıların devam edeceği ifade edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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