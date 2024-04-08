Bilecik'te Polis Teşkilatının Kuruluş Yıl Dönümü Kutlamaları Başladı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü kutlamaları çelenk sunumu ile başladı.

Hafta münasebetiyle İlçe Emniyet Müdür vekili Emniyet Amiri Selçuk Karakaş tarafından Atatürk anıtına çelenk sunumu yapıldı, saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından polis memuru Lale Başaran günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Ardından Emniyet Müdür vekili Selçuk Karakaş ve personeli Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kaymakam Yüksel Ünal'ı makamında ziyaret ettiler. Makam ziyaretinin ardından program sona erdi. Yarın akşam namazından sonra Fatih Caminde polis şehitleri ve tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okunacak. - BİLECİK