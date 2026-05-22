Bilecik'te CNC makineleri öğrencilere teslim edildi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı ve Kaymakamlık desteğiyle temin edilen CNC freze ve torna tezgahları, Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine teslim edildi. Yeni ekipmanların mesleki eğitimde uygulamalı becerileri geliştirmesi hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Osmaneli Kaymakamlığı destekleriyle temin edilen 3 eksen CNC freze tezgahı ile CNC torna tezgahı, Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Bölümü öğrencilerine teslim edildi. Okulda düzenlenen program kapsamında öğrencilerin kullanımına sunulan yeni ekipmanların, mesleki eğitimde uygulamalı becerilerin geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, yapılan çalışmanın mesleki eğitime önemli katkı sunduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin hızlı öğrenme ve öğrendiklerini uygulamaya dökme becerilerini artıracak olan yeni ekipmanlar ile mesleki eğitimde çok önemli olan uygulamalı eğitime katkı sağlanmış oldu. Öğrencilerimizin teknik donanımlarını geliştirecek olan CNC tezgahlarının, nitelikli iş gücünün yetişmesine katkı sağlaması hedefleniyor" dedi.

Program, öğrencilerin makineleri yerinde incelemesiyle sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
