Osmaneli'nde Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç başkanlığında, 'Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu' toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı, Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine dair kanun çerçevesinde düzenlendi ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında birçok önemli konu ele alındı. Başta Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) olmak üzere, şiddetle mücadeleye yönelik farkındalık eğitimleri ve önleyici çalışmaların yaygınlaştırılması gibi konular görüşülerek, 2025 yılı içerisinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı'nın hayata geçirilmesi için ilgili kurumlarca planlanan faaliyetler değerlendirildi.

Kaymakam Kılıç, kadına yönelik şiddetin toplumun her kesiminde farkındalık oluşturarak önlenebileceğini vurguladı ve KADES uygulamasının yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekerek, kadına yönelik şiddetle mücadelede işbirliğinin artırılması gerektiği söyledi. Toplantıya katılan kurum temsilcileri, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaları destekleyeceklerini ve alınan kararların uygulanması için işbirliği içinde olacaklarını ifade etti. - BİLECİK