Osmaneli Kaymakamı Yangından Etkilenenlerle Buluştu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen yangının ardından Kaymakam Abdüssamed Kılıç, zarar gören vatandaşlarla bir araya gelerek ihtiyaçlarını dinledi ve yaraların sarılması için yapılacak çalışmaları açıkladı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Soğucakpınar Köyü Kaşıkçı Mahallesi'nde meydana gelen yangının ardından, Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, bölgeye giderek yangından zarar gören vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam Kılıç, mahallede yaşayanların talep ve sorunlarını dinleyerek, yaraların sarılması için yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yangının etkilediği evlerde ve arazilerde incelemelerde bulunan Kaymakam Kılıç, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için ilgili kurumlarla koordineli şekilde hareket edileceğini belirtti. Kılıç, "Yaşanan yangın nedeniyle büyük üzüntü duyuyoruz. Vatandaşlarımızın yanında olmaya, ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
