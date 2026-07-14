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Osmaneli Kaymakamı Tahir Yılmaz görevine başladı

Osmaneli Kaymakamı Tahir Yılmaz görevine başladı
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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Osmaneli Kaymakamlığı'na atanan Tahir Yılmaz, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer tarafından makamında kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Osmaneli Kaymakamlığı görevine atanan Tahir Yılmaz görevine başladı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, görevine başlayan Tahir Yılmaz'ı makamında kabul etti. Ziyarette, Osmaneli ilçesinde yürütülen kamu hizmetleri ile önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Vali Sözer, Kaymakam Tahir Yılmaz'a yeni görevinde başarılar dileyerek, görevinin Osmaneli ilçesi, Bilecik ve ülke adına hayırlı olmasını temenni etti.

Kaymakam Tahir Yılmaz ise nazik kabulleri ve iyi dilekleri dolayısıyla Vali Faik Oktay Sözer'e teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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