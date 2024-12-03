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Osmaneli Kaymakamı Kılıç, KÖYDES Projesini Yerinde İnceledi

Osmaneli Kaymakamı Kılıç, KÖYDES Projesini Yerinde İnceledi
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Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, 2024 KÖYDES projeleri kapsamında Borcak ve Kazancı köylerini ziyaret ederek içme suyu altyapısını inceledi. KÖYDES, köylere sağlıklı içme suyu ve altyapı hizmetleri sunmayı amaçlıyor.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Borcak ve Kazancı köylerini ziyaret ederek hayata geçirilen "Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi Projesini" (KÖYDES) yerinde inceledi.

Osmaneli İlçe Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, 2024 KÖYDES kapsamında Borcak ve Kazancı Köyü içme suyu ihtiyacı için yapımı tamamlanan depo, enerji nakil hattı ve terfi hattını ziyaret etti. KÖYDES'in içme suyu ve yolu bulunmayan veya yetersiz olan köy ve bağlılarının, yeterli ve sağlıklı içme suyuna kavuşturulması olduğunu anlatan Kaymakam Kılıç, "Köy yollarının standardının yükseltilmesi, küçük ölçekli sulama altyapısının geliştirilmesi ve atık su hizmetleri geliştirilmesi ile köylerde hayat kalitesinin artırılması, ekonomik ve sosyal gelişmenin sağlanmasına yönelik proje hayata geçirildi. Hayata geçirilen projeyle Osmaneli Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Bilecik Valiliği İl Özel İdaresinin ortaklaşa çalışması sonucu köylerimizin içme suyu ihtiyacı giderilmiş oldu. Projenin hayata geçirilmesinde desteklerinden dolayı Bilecik Valisi Şefik Aygöl'e ilçe adına teşekkürlerimizi arz ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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