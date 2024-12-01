Üye Girişi
Haberler
Muhalifler, Tel Rıfat'taki Minnığ Havaalanı'nı PKK/YPG terör örgütünden aldı

Muhalifler, kritik şehrin kalbini ele geçirdi

 Suriye'de rejim, muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdı

Suriye'de tansiyon yükseliyor! Muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdılar

 Rejim karşıtı Suriye Milli Ordusu, Kuveyris Askeri Havaalanı'nı ele geçirdi

Savaşın seyrini değiştirecek hamle! Lojistik hattını kestiler
Halep Havalimanı'ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan

Rus bayrağını indirip ateşe veren asker o anları Türkçe anlattı

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç Güvenlik Ekiplerini Ziyaret Etti

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç Güvenlik Ekiplerini Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına ziyarette bulunarak güvenlik konularında değerlendirmelerde bulundu.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, ilçede bulunan iki emniyet birimine ziyaret gerçekleştirdi.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, ilk ziyaretini İlçe Emniyet Müdürlüğü Zafer Şenocak'la gerçekleştirirken sonra ki rotası Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Güzel oldu. Ayağının tozuyla göreve yeni başlayan Kaymakam Kılıç gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında, yönetiminde olduğu ilçeyi daha yakından takip ederek tanımaya çalışıyor.

Kaymakam Kılıç, güvenlik simgelerinden olan kurum ziyaret sırasında ekip personellerinden bilgi alışverişinde bulundu. Bunun yanı sıra Kılıç, "Güvenlik, asayiş ve trafik konuları hakkında değerlendirmelerde bulunarak görevli personellere işlerinde kolaylıklar ve başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Milyonlar maaşlara yapılacak zamları beklerken MHP'den dikkat çeken teklif
img

Vedat Milor azarladı, vatandaşlar akın etti!
img

Muhalifler ele geçirdikleri yerde ilk iş bunu yapıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Real Madrid Getafe maçı neden yayınlamıyor? Real Madrid Getafe kanal mı değişti? Real Madrid Getafe CANLI İZLE şifresiz! La Liga Real Madrid Getafe maçı ne zaman? Masterchef kim elendi? 1 Aralık Pazar Masterchef'te bu akşam kim elendi? MasterChef eleme adayları kim? 1 Aralık Pazar bugün kimler potada? İllegal Hayatlar filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? İllegal Hayatlar filmi ne zaman, nerede çekildi? Deha 11. bölüm tek parça full HD izle! Deha 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Deha CANLI İzle! Deha 11. bölüm Show TV kesintisiz HD izleme linki var mı? Amerikan Hastanesi Başhekimi neden öldü, İsmail Bozkurt hasta mıydı? Tottenham Fulham CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Tottenham Fulham maçı ne zaman? Manchester Utd Everton CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Manchester Utd Everton maçı ne zaman?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.