Osmaneli'de 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' uygulaması yapıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 7-13 Mayıs Trafik Haftası dolayısıyla "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından tüm il ve ilçelerde eş zamanlı olarak başlatılan 7-13 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde yapılan uygulama; Kaymakam Yüksel Ünal, İlçe Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Öcal Ersoy'un katılımıyla gerçekleşti. Kaymakam Ünal, uygulama sürecinde durdurulan araç sürücülerine ve yayalara bilgilendirmelerde bulundu.

Konuyla ile ilgili açıklamalarda bulunan Kaymakam Ünal, "07-13 Mayıs Trafik Haftası münasebetiyle İçişleri Bakanlığımız tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde araç sürücüleri ve yayalara yönelik bilgilendirmelerde bulunduk. Araç sürücülerine yönelik emniyet kemeri hatırlatmalarında bulunarak yaya geçitlerinde geldiklerine yayalara dikkat edip yayalara yol vermeleri konularında bilgilendirmelerde bulunduk. Yaya olarak trafikte bulunan vatandaşlarımıza yönelik ise 5 adımda güvenlik uygulaması dolayısıyla yayalarımızın kaldırımlarını, üstgeçitleri kullanmaları, gece trafikteyken görünür olmalarını sağlayacak kıyafetler giymeleri, trafik ışıklarına dikkat etmeleri, trafik ışıklarının olmadığı alanlarda mutlaka yaya geçitlerini ve üst geçitlerini kullanmaları, vatandaşlarımızın yaya olarak trafikte olduklarında yürürken yola odaklanmaları için cep telefonu gibi elektronik aletlerden uzak durmaları konularında bilgilendirmelerinde bulunduk" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel