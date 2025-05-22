Osmaneli'de Engelli Bireylere Ziyaret: Gençlik Haftası Etkinliği

Osmaneli'de Engelli Bireylere Ziyaret: Gençlik Haftası Etkinliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaneli İlçe Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Gençlik Haftası kapsamında gençlerle birlikte engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Etkinlikte, gençler engelli bireylerle dayanışma mesajı vererek ihtiyaçlarını dinledi ve sosyal sorumluluk bilincinin artırılmasına yönelik çalışmaların önemine vurgu yapıldı.

Osmaneli İlçe Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Gençlik Haftası kapsamında gönüllü gençlerle birlikte engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Gerçekleştirilen buluşmada gençler, engelli bireylerle bir araya gelerek dayanışma ve destek mesajı verdi. Ziyaret sırasında gençler, engelli vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştirerek onların ihtiyaçlarını dinledi. Kaymakam Kılıç, toplumda birlik ve beraberliği pekiştiren bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaparak, gençlerin sosyal sorumluluk bilincinin artırılmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Gençlik Haftası vesilesiyle düzenlenen bu anlamlı ziyaretlerin, engelli bireylerin sosyal hayata katılımını teşvik ettiği ve moral kaynağı olduğu ifade edilirken, katılımcılar bu tür organizasyonların sürdürülebilir olması gerektiğinin altını çizdi.

Etkinlik, gönüllü gençlerin desteği ve toplumun farklı kesimlerinden gelen olumlu geri dönüşlerle tamamlandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Merkez'in yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi: Yüzde 24

Piyasaların merakla beklediği yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı
Grev yapan şoförler İBB ile anlaştı! Otobüsler kontak açtı

Anlaşma tamam! İstanbul'da hayatı felç eden grev sona erdi
Nihat Zeybekçi: Merkez Bankası elimizde, emekli maaşını 100 bin TL yapabiliriz ama...

"Merkez Bankası elimizde, emekli maaşını 100 bin TL yapabiliriz ama.."
Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti

Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti
ABD'de silahlı saldırı: 2 İsrailli diplomat hayatını kaybetti

ABD'de kanlı saldırı! İsrailli diplomatlar öldürüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir babanın yıkılıp kaldığı an! İnsan bu acıya nasıl dayanır?

Bir babanın yıkılıp kaldığı an
Ferdi Tayfur'un vefat etmeden önce damadına dava açtığı ortaya çıktı

İşte Ferdi Tayfur hakkında bilinmeyen sürpriz gerçek
Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Portnov, Madrid'de öldürüldü

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Avrupa'nın göbeğinde kanlı suikast
Eskişehir'de bulunan 5 bin yıllık ekmek aynı tarifle yeniden üretildi

Anadolu'da bulundu! Tarihte başka bir örneği yok
'Rizeliye imkansız yoktur' dedi, dağa 'Lazkopter' indirdi

"Rizeliye imkansız yoktur" dedi, dağın zirvesine indirdi
Messi ile rakip olabilir! Futbol dünyasını şoke edecek Ronaldo bombası

Futbol dünyasını şoke edecek Ronaldo bombası
Meksika'da dizel fabrikasında büyük patlama

Ülkede dizel fabrikasında patlama! Görüntüler korkunç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.