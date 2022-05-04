Osmancık öğretmenevi baştan aşağı yenilenecek

OSMANCIK, ÇORUM (İHA) - AK Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancık Öğretmenevinin baştan aşağı yenilenmesi için gerekli olan ödeneğin tahsis edildiğini bildirdi.

Güney Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde hizmet veren Osmancık Öğretmenevinin yenilenmesi için gerekli olan ödeneğin tahsisi edildiğini belirten Milletvekili Oğuzhan Kaya, "Osmancık öğretmenevinin baştan aşağı yenilenmesi, modernizasyonu ve tefrişatı için 6,5 milyon Türk lirası ödenek tahsis edildi. Öğretmenevimiz, her şeyi ile harika olacak. Bu da öğretmenlerimize, hemşehrilerimize bayram hediyemiz olsun" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel