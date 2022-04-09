Oruç tutanlara saygı için örtüyle kapattılar

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Afyonkarahisar'da özellikle yiyecek ve içecek satışı yapan esnaflar oruç tutun vatandaşlar için bir takım önlemler aldı. Kentin en işlek caddesi Uzunçarşıda uzun yıllar faaliyet gösteren, çay ocağı, ciğerci ve köftecinin bulunduğu cadde beyaz bir örtüyle kapatılarak oruçluların yemek yiyen ve çay içenleri görmesin önüne geçildi.

Tam anlamıyla muhafazakar bir kesim olan Afyonkarahisar'da Ramazan ayı her yıl maneviyatın yüksek olduğu bir ortamda idrak ediliyor. Ramazan ayına ve oruç tutmaya önem veren kentte vatandaşlar teravih namazlarını da ihmal etmiyor. Kentte ise Ramazan ayında da geçimini sağlamak için dükkanlarını açık bulunduran yiyecek ve içecek satışı yapan esnaflar oruç tutanlara saygı amacıyla örnek bir uygulamayı yıllardır sürdürüyor. Ciğerci, köfteci ve bir çay ocağının bulunduğu Uzunçarşı'da ki bir caddenin önünü tamamen beyaz örtüyle kapatan esnaflar örtünün arka yüzünde yine oruç tutmayan yada tutamayan vatandaşlara hizmet vermeye devam ederken, oruç tutanlarında rahatsız olmaması için önlem almış oldular. Bu uygulama birçok kesim tarafından takdir görürken, oruç tutan vatandaşlar uygulamayı hayata geçiren esnafa teşekkür ettiler. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel