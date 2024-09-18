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Ortaca Kaymakamı 16. Ana Jet Üs Komutanlığını Ziyaret Etti

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Kaymakam Kenan Aktaş, Dalaman'daki 16. Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret ederek Hava Pilot Tuğgeneral Yusuf Karuk'tan komutanlığın faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Yeni faaliyete geçen tesisin bölge güvenliği üzerindeki etkilerine değindi.

Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, Dalaman 16'ncı Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret etti.

Hava Pilot Tuğgeneral Yusuf Karuk'tan 16. Ana Jet Üs Komutanlığının faaliyetleri hakkında bilgi alan Kaymakam Aktaş yeni faaliyete geçen 16. Ana Jet Üs Komutanlığının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, Dalaman'da bulunan 16. Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret etti. Ziyaret sırasında Hava Pilot Tuğgeneral Yusuf Karuk, Kaymakam Aktaş'a komutanlığın faaliyetleri ve yeni düzenlemeleri hakkında kapsamlı bilgi verdi.

Yeni faaliyete geçen 16. Ana Jet Üs Komutanlığı için hayırlı temennilerde bulunan Kaymakam Aktaş, bölgedeki güvenlik ve savunma alanında gerçekleştirilen çalışmaların önemine değindi. Ziyaret, askeri birliklerin yerel yönetimle olan ilişkilerini güçlendirmek ve işbirliği imkanlarını artırmak amacıyla gerçekleştirildi.

Kaymakam Aktaş, 16. Ana Jet Üs Komutanlığı'nın faaliyetlerinin bölge için stratejik öneme sahip olduğuna vurgu yaparak, Türkiye'nin hava savunma sistemine katkı sağlayan bu tür tesislerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Ziyaret, Kaymakam Aktaş'ın askeri birliğe duyduğu saygıyı ve iş birliği arzusunu gösterdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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