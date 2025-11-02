Ortaca'da Narenciye Zararlılarıyla Mücadele Devam Ediyor

Muğla'nın Ortaca ilçesinde narenciye bahçelerinde zararlılara karşı mücadele çalışmaları devam ediyor.

Ortaca'da narenciye üretiminde son yıllarda zararı artan Pasböcüsü, Kırmızı Örümcek ve Akdeniz Meyve Sineği zararlılarına karşı, Fevziye Mahallesi'ndeki üreticilere yönelik bitki koruma ürünleri uygulaması Ortaca Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Bitki Sağlığı personelleri tarafından yaptırıldı. Ortaca Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Bu çalışmalarla, zararlı popülasyonunun azaltılması, ürün kayıplarının önlenmesi ve kaliteli narenciye üretiminin sürdürülebilirliği hedeflenmektedir. Üreticilerimizin bilinçli mücadele ile bitki sağlığını koruması, verim ve kalite açısından büyük önem taşımaktadır" denildi. - MUĞLA