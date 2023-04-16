Orta Büyük Cami çehresi yeni bir görünüme kavuştu

Fatsa Belediyesi şehrin merkez konumunda olan yarım asırlık Orta Büyük Camiinin avlusunda zemin ve peyzaj çalışmalarını tamamladı.

Fatsa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde zemin kaplaması, aydınlatma, yeni kent mobilyaları, mermer kaplamalar, dekoratif musalla taşı mermer kaplama çalışmaları, sundurma, wc tadilatı ve peyzaj çalışmaları gerçekleştirdi.

Ocak ayı başında başlayan Orta Büyük Cami peyzaj çalışmaları bu hafta itibariyle tamamlanıyor. Yapılan peyzaj çalışması şehrin kalbi ifade edilen Orta Büyük Cami çehresine bambaşka bir görünüm kazandırılmış oldu.

Yeni haliyle daha güzel oldu

Orta Büyük Cami'nin şehrin merkez konumunda olduğunu ifade eden Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Cami çevresinde yaptığımız çalışmalarla avluda hemşerilerimizin daha çok vakit geçirebileceği, yeni haliyle çok kullanışlı bir yaşam alanı oluşturduk. Hemşerilerimize hayırlı olsun. Ebediyete uğurladığımız büyüklerimize son görevlerimizi burada yapıyoruz. Cuma ve cenaze namazlarında Orta Büyük Camimizde yoğun bir kalabalık oluyor. Bu nedenle yıllardır aynı görüntüde olan cami çevresinin görüntüsünün daha güzel bir görüntüye kavuşturmak için güzel bir peyzaj çalışması yaptığımıza inanıyorum. Camiye bitişik konumda olan boyacılar parkı denilen Erguvan Parkı taraflı tarafsız herkesten beğeni toplamıştı. Orta Büyük Cami etrafının da yeni haliyle beğenileceğine inanıyoruz" dedi. - ORDU