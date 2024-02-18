Örnek sağlık projesi vatandaşlardan büyük beğeni topladı

GİRESUN - Giresun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sürdürülen "Her Ay Bir İlçedeyiz" adlı örnek sağlık projesi kapsamında Giresun merkeze yaklaşık 90 km uzaklıktaki Doğankent ilçesinde aynı gün içerisinde 9 ayrı branşta 816 hastaya muayene, tetkik ve tedavi uygulaması gerçekleştirildi.

Giresun İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammet Bulut başkanlığında, alanında uzman hekimlerden oluşan ekiple; çocuk sağlığı ve hastalıklarında 40, çocuk ve ergen ruh sağlığı hastalıklarında 27, kadın doğumda 63, kulak, burun, boğazda 110, kardiyolojide 127, gastroenterolojide 58, fizik tedavi ve rehabilitasyonda 90, göz hastalıklarında 165 ve dahiliyede 136 olmak üzere toplam 9 branşta 816 hasta muayene edilerek tedavileri yapıldı.

Giresun'daki çeşitli hastanelerde görev yapan uzman hekimlerin, gönüllülük esasıyla hayata geçirdikleri "Her Ay Bir İlçedeyiz" adlı örnek sağlık projesi vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanırken Giresun İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammet Bulut yaptığı açıklamada projenin temel amacının merkeze uzak ilçelerde uzman hekim bulunmayan branşlardaki ihtiyacın karşılanması olduğunu belirterek, "Her Ay Bir İlçedeyiz adlı örnek sağlık projemizi ilk olarak Çamoluk ilçemizde, ardından Alucra ve üçüncüsünü de Doğankent ilçemizde yapıyoruz. Özellikle merkeze uzak ilçelerde branş eksikliği olan, daha küçük, güçlendirilmiş hastane olmayan ilçelerimizde vatandaşlarımıza nitelikli sağlık hizmetini ulaştıralım diye başlattık. Bugün Doğankent ilçemizdeyiz. Gün içerisinde yaklaşık bine yakın hasta muayene ettik. Buradaki temel amacımız; merkezi hastanelerimize ulaşamayan, sağlık hizmetlerine ya da rapora ihtiyacı olan hastalarımıza, kronik hastalık takibi olan ve bir hastaneye gitme imkanı olmayan hastalarımıza yerinde ulaşmak. Tabii çok çeşitli hastalar geliyor. Kulak, burun, boğaz, birkaç kanser hastası, göz hastalıklarında özellikle katarak, fizik tedavide kemik erimeleri, çocuklarda yine kronik hastalıklar, çocuk psikiyatri hastaları ve daha bir sürü hastanın burada yerinde tetkiklerini ve tedavilerini yapıyoruz. Ultrason ve eko gibi görüntüleme, tetkik ve tedavi hizmetlerini yine burada Doğankent ilçemizde bugün vatandaşlarımıza sunduk" ifadelerini kullandı.

Bulut, sunulan hizmetin ardından vatandaşlardan çok olumlu geri dönüşler aldıklarını vurgulayarak; "Önümüzdeki aylarda yine merkeze uzak olan Çanakçı ve Yağlıdere gibi biraz daha iç kesimlerdeki ilçelerimizde bu hizmeti vatandaşlarımıza sunmaya devam edeceğiz. Tabii vatandaşlarımızdan çok olumlu geri dönüşler oluyor. Özellikle daha önceden hastalığı olan takibi olmayan, sağlık raporu çıkaramayan, ilaç raporu alamayan hastaların yerinde tedavilerini ve tetkiklerini yapmış olduk. Bunlar bizim için aynı zamanda tedavi öncesinde, hastalık oluşmadan önceki aşamalarda bir halk sağlığı taraması gibi oluyor. Her ne kadar bir poliklinik hizmeti olsa da, daha çok bir halk sağlığı organizasyonu da oluyor. Çünkü birçok hastamız tarama amaçlı da geliyor. Biz burada gelen her hastanın rahatsızlığı olsun olmasın tetkiklerini yapıyoruz" dedi.

Uyguladıkları projenin ülkemizde ilk olma niteliği taşıdığını sözlerine ekleyen Bulut, "Başhekimlerimiz ve bazı branşlardaki hekim arkadaşlarımızla bunu istişare edip, güzel bir uygulama olacağını düşünerek başladık. Güzel sonuçlar aldık. İnşallah diğer illerimiz için de özendirici olur ve oralarda da başlar. Açıkçası hem hekimlerimiz, hem bizler vatandaşlarımızla buluştuğumuz için çok mutluyuz. Çünkü gerçekten gönüllü hizmet için bir araya geliyoruz. Sabah bir bölgede bir araya gelip toplanıp, kendi araçlarımızla ilçemize geliyoruz. Vatandaşlarımız mutlu oluyorlar, bizlerde onların hayır duasını alıyoruz" şeklinde konuştu.