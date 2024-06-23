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Ormanda Ayıyla Diyalog Kuran Aile

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Ordu'nun Mesudiye ilçesinde bir aile, ormanda karşılaştıkları ayıyla diyalog kurarak tebessüm etti.

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde ayı ile diyalog kurmak isteyen aile tebessüm ettirdi.

Mesudiye ilçesinde Murat Karakaya isimli vatandaş, ailesiyle birlikte çıktığı Keyfalan Yaylası gezisi sırasında ormanlık alanda bir ayı ile karşılaştı. Karakaya ailesi, karşılaştıkları ayıyı yanlarına çağırmak amacıyla araçlarını durdurdular. Ayıya yiyecek bir şeyler vermek isteyen aile, ayının yaklaşmaması üzerine ona el sallayarak veda etti. Karakaya ailesi, "Haydi kendine iyi bak" diyerek ayıyı uğurladı.

Bu samimi olay hem aile üyelerinin, hem de olayı görenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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