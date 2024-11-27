Ormancılıkta Dikili Satış Metodu ve Tomruk Depolama Paneli Düzenlendi
Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi, Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Halis Belen'in katılımıyla 'Ormancılıkta Dikili Satış Metodu ve Tomruk Depolama' konulu bir panel düzenledi. Panelde ormancılık sektörü hakkında bilgi verildi ve deneyimler paylaşıldı.
Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından düzenlenen Ormancılıkta Dikili Satış Metodu ve Tomruk Depolama adlı panelde, Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Halis Belen, Düzce Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.
Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü 5. yarıyılındaki OEM301 Kereste Endüstrisi dersi kapsamında gerçekleştirilen panelde, Halis Belen Ormancılıkta Dikili Satış Metodu ve Tomruk Depolama konulu bir sunum gerçekleştirdi.
Programda Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Halis Belen, ormancılık sektörü hakkında genel bilgilendirmenin ardından ormancılıkta dikili satış metodu ve tomruk konusuyla ilgili bilgi ve sektörel deneyimlerini Düzce Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileriyle paylaştı. - DÜZCE