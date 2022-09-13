Orhan Sarıbal: "Rusya ve Ukrayna'dan Gelen Gemileri Alkışla Beklerken Kendi Tarım Alanlarımızı Yağmalıyoruz"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bursa’nın Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi’nde bulunan tarım arazisinin Yıldırım Belediyesi tarafından lojistik merkezi haline getirildiğini belirterek, “Bu kente bundan daha büyük bir ihanet yapılamaz. Gıda krizinin bu kadar büyük olduğu bir dönemde Rusya, Ukrayna gemilerini alkışla beklerken kendi alanlarımızı işte böyle yağmalıyoruz" dedi.

ZEHRA DEĞİRMENCİ/SİBEL KAHRAMAN

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde bulunan tarım arazisinin Yıldırım Belediyesi tarafından lojistik merkezi haline getirildiğini belirterek, "Bu kente bundan daha büyük bir ihanet yapılamaz. Gıda krizinin bu kadar büyük olduğu bir dönemde Rusya, Ukrayna gemilerini alkışla beklerken kendi alanlarımızı işte böyle yağmalıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Tarım Politikaları Başdanışmanı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'ndeki tarım arazilerinin yapılaşmaya açılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Sarıbal, şöyle konuştu:

"Şu anda Bursa Samanlı mahallesinin olduğu yerdeyiz. Burada daha önce mera olan ve hazinenin, Tarım Bakanlığı'nın kontrolünde olan yaklaşık 400 dönüm yer Yıldırım Belediyesi'nin lojistik merkezi adı altında, yeterli izinler alınmadan yani planlar resmileşmeden, yapılaşma izni olmadan maalesef tarım alanı olan ve mera olan alan bu hale getiriliyor. Tamamen yapılaşmaya dönüyor. Aslında burada yapılan iş tarım alanını, merayı katletmek. Bursa ovası bu şekilde adeta ihanete uğramaktadır."

"BURSA'YA BUNDAN BÜYÜK İHANET YAPILAMAZ"

Konuya dair TMMOB'a bağlı Şehir Plancıları Odası ve baro avukatlarının açtığı davalar olduğunu söyleyen Sarıbal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne yazık ki fütursuzca ve vicdansızca gördüğünüz gibi burada büyük bir tarım alanı yağması, mera yağması yapılıyor. Daha önce şehir hastanesi yapacağız diye burayı mera alanından çıkarıp hazineye ve kamu alanı olarak gösterdiler. Şimdi de tarım alanını ve merayı yok ederek böyle bir yağma yapıyorlar. Hemen burada da yapılan yanlış sanayi sonrası görüyorsunuz kirliliği adeta zehir akıyor. Bu zehir olan dereyi de ıslah etmeye çalışıyorlar. Adeta bir çöplük, adeta bir yağma, adeta bir kirlilik. Bu kente bundan daha büyük bir ihanet yapılamaz. Gıda krizinin bu kadar büyük olduğu bir dönemde Rusya, Ukrayna gemilerini alkışla beklerken, kendi alanlarımızı işte böyle yağmalıyoruz. İtiraz ediyoruz, reddediyoruz, bunlar doğru değil, bunlar Bursa'nın tarımsal alanına, meralarına büyük bir saldırıdır."