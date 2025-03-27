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Örencik Köyü Muhtarı, Yangın Tüpleriyle Önlem Aldı

Örencik Köyü Muhtarı, Yangın Tüpleriyle Önlem Aldı
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Örencik köyü muhtarı, muhtemel yangınlara karşı her eve 2'şer yangın tüpü dağıttı ve köylüleri yangınla mücadele konusunda bilgilendirdi.

BOLU (İHA) – Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Örencik köyü muhtarı, muhtemel yangınlara müdahale etmek için köylülere yangın tüpü dağıttı.

Bolu'da havaların ısınmasıyla beraber, muhtemel yangınlara karşı önlemler alınmaya başlandı. Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Örencik köyü muhtarı İdris Balta ise yaşanılabilecek muhtemel yangın risklerine karşı köylülere, her eve 2'şer tane olmak üzere toplam 180 adet, 6 kilogramlık yangın tüpü dağıttı. Balta, acil durumlarda tüplerinin nasıl kullanılacağı ve yangınlara müdahale biçimleri hakkında vatandaşlara bilgi verdi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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