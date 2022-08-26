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Ordu haberi | Orduspor'un vefat eden eski futbolcusu son yolculuğuna uğurlandı

Yerel Haberler

Ordu haberi | Orduspor'un vefat eden eski futbolcusu son yolculuğuna uğurlandı

Ordu haberleri... Orduspor'un vefat eden eski futbolcusu Salih Aydoğan, son yolculuğuna uğurlandı.

Orduspor'un vefat eden eski futbolcusu Salih Aydoğan, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katıldı.

Orduspor eski futbolcusu 69 yaşındaki Salih Aydoğan, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Aydoğan için, Altınordu ilçesindeki Orta Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Cuma namazını müteakip alınan helalliğin ardından kılınan cenaze namazı sonrası Aydoğan, aile kabristanlığına defnedildi.

Düzenlenen törene, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Metin Gündoğdu, Ergün Taşçı, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, eski Orduspor futbolcuları ve yakınları katıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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