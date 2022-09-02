Ordu haber | Fatsa'da okul bahçelerinde temizlik ve bakım çalışması

Fatsa Belediyesi, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala okul bahçelerinde genel temizlik ve bakım çalışması yaptı.

Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz tatili boyunca kullanılmayan okul bahçelerinde ve çevresinde genel temizlik çalışması başlattı. Öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri için gerçekleştirilen temizlik faaliyetinde okul bahçeleri süpürüldü, yıkandı, çöp ve atıklar toplandı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince otlar biçilerek okul bahçeleri temizlendi.

"Bütün okullarımızda temizlik çalışması yapıyoruz"

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar her fırsatta eğitime, dolayısı ile geleceğimiz olan çocuklarımıza destek olmaya devam ettiklerini belirterek, "Okulların açılmasına az bir süre kala Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz okul bahçelerinde genel temizlik çalışması başlattı. Bizim tespit ettiğimiz ve gelen taleplere göre ekiplerimiz bütün okullarda temizlik çalışması yapıyor. Bu faaliyet kapsamında yol süpürme araçları okul bahçelerini ve okul girişlerini temizliyor, yıkama araçlarımız okul girişlerini merdivenlerini yıkayıp dezenfekte ediyor, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz de yaz aylarında uzayan yabani otların temizliğini yapıyor. Çocuklarımızın rahat ve sağlıklı bir ortamda eğitim almaları için üzerimize düşen görevleri yapmaya devam edeceğiz. Bu anlamda yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum" dedi. - ORDU