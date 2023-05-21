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Ordu'da paramotor kazası cep telefonu kamerasında: 2 yaralı

Yerel Haberler

Ordu'da paramotor kazası cep telefonu kamerasında: 2 yaralı Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen paramotor kazasında sürücü ve yolcu yaralandı.

Ordu'da paramotor kazası cep telefonu kamerasında: 2 yaralı

ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen paramotor kazasında sürücü ve yolcu yaralandı.

Olay ilçedeki Demas Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatsa Off-Road Derneği Başkanı Üzeyir Erdoğan'ın kullandığı paramotor, kalkıştan kısa bir süre sonra aydınlatma direğine takılıp kontrolden çıkarak plaja çakıldı. Kaza sonrası sürücü ve paramotorda yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Altay - Yerel

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