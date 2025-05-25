Ordu'da Otomobil Uçurumdan Aşağı Yuvarlandı

Ordu'da Otomobil Uçurumdan Aşağı Yuvarlandı
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Ordu'da Otomobil Uçurumdan Aşağı Yuvarlandı
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Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü 200 metrelik uçurumdan aşağı düştü. Sürücü Mehmet Kermen yaralı olarak kurtarıldı.

Ordu'da otomobil 200 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı

ORDU - Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü metrelerce uçurumdan aşağı yuvarlandı.

Kaza ilçenin Mollalı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Kermen yönetimindeki 52 LF 954 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Taklalar atarak durabilen araçta sürücü Mehmet Kermen sıkışarak yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hurdaya dönen araçta sıkışan sürücüye ilk müdahaleyi yaparken, itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda Mehmet Kermen'i sıkıştığı yerden çıkardı. Araçtan çıkarılan yaralı sürücü Mehmet Kermen, 112 sağlık ekiplerince ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜMİT GÜNGÖR - Yerel
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