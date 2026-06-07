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Şehir merkezinde otomobili arılar sardı

Şehir merkezinde otomobili arılar sardı
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde oğul atan arılar, bir otomobili sararak ilginç görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar tedirgin olurken, bir arıcı arıları peteğe koydu.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 'oğul atan' arılar, şehir merkezinde bulunan bir otomobili sardı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Altınordu ilçesinde sahil kesiminde bulunan Ayışığı Otoparkı'nda bir otomobilin çevresi, oğul atan arılar tarafından adeta sarıldı. Yaklaşık 1 saat boyunca otomobil çevresini saran arılar ilginç görüntüler oluşturdu. Bu esnada vatandaşlar tedirgin olup arılardan kaçarken, bölgede bulunan bir arıcı ise arıların yanına kadar girdi.

Oğul atan arıların ilk önce ağaca konduğunu, ağacı silkeleyince otoparkta bulunan otomobili sardığını söyleyen Abdulkadir Yirmibeşoğlu, "Arılar birden coştu ve ses çıkardı. Ben arı sesinden anladım, o esnada arıları takip ettim ve ağaç dalına kondu. Ağaca çıkamayınca arılar arabaya kondu. Yanımda malzemelerim olmadığından biraz zor aldık. Kaportanın sıcak olması arıları daha da huzursuz etti, araç sahipleri de bir süre bekledi. Sonrasında gelen bir peteğe arıları koyduk" dedi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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