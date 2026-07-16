Korgan'da Maden Direnişi... Turnalar Yaylası'na Kurulan Dayanışma Çadırı, Jandarma Tarafından Kaldırıldı

(ORDU) - Haber: Gençağa KARAFAZLI

Ordu'nun Korgan ilçesine bağlı Turnalar Yaylası'nda Taşyapı şirketinin maden sondaj çalışmalarına karşı mücadele veren yöre halkı direnişini sürdürüyor. Çevreciler, bilirkişi raporunda sondajların doğaya geri dönülemez zarar verdiğinin ortaya konulduğunu belirterek, mücadeleyi sürdüreceklerini açıkladı.

Korgan'ın Turnalar Yaylası'nda, Taşyapı şirketinin maden sondaj çalışmalarına karşı mücadele eden yöre halkı ile Korgan Aybastı Kabataş Çevre Derneği (KAKÇEV), nöbetlerini sürdürmek amacıyla yaylada dayanışma ve bilgilendirme çadırı kurdu. Ancak çadır, gece saatlerinde jandarma ekipleri tarafından kaldırıldı.

Yaylada açıklama yapan KAKÇEV Sözcüsü Feridun Güney, dayanışma çadırını halkın talebi doğrultusunda kurduklarını belirterek, tüm yurttaşlara mücadeleye destek çağrısında bulundu.

Mahkemenin bölgede yürütülen maden faaliyetlerine ilişkin kararını beklediklerini ifade eden Güney, bilirkişi raporunda sondaj çalışmalarının dahi doğaya olumsuz ve geri dönülemez zararlar verdiğinin belirtildiğini söyledi.

Güney, "Bilirkişi raporunda değil, maden işletmesinin kurulması, burada yapılan sondajların bile doğaya olumsuz ve geri dönülemez zararlar verdiği tespit edilmiş durumdadır. Önümüzdeki birkaç gün içinde mahkemenin kararını açıklamasını bekliyoruz" dedi.

Bölgede Bolaman Havzası kapsamında yürütülen Bal Ormanı Projesi bulunduğunu hatırlatan Güney, yaylanın binlerce endemik bitki türüne ev sahipliği yaptığını ve arıcılık açısından önemli bir alan olduğunu ifade etti.

Ekskavatörler ve sondaj makinelerinin bu yaşam alanlarında çalışmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Güney, faaliyetlerin durdurulmasını istedi.

Feridun Güney, Bolaman Havzası kapsamında bölgede büyükbaş hayvancılık ve Karayaka koyunculuğunun da sürdürüldüğünü belirterek, tüm bu doğal ve ekonomik değerler dikkate alınarak "buradaki doğa katliamının bir an önce durdurulmasını talep ettiklerini" bildirdi.

Güney ayrıca, Ordu Çevre Derneği'nin (ORÇEV) bölgede düzenleyeceği etkinliğe de katılım çağrısı yaparak mücadelenin büyütülmesi gerektiğini söyledi.

ORÇEV ÜYELERİNE JANDARMA BARİKATI

Öte yandan, çevre mücadelesine destek amacıyla bölgeye gitmek isteyen Ordu Çevre Derneği üyeleri Altınordu ilçesi Güzelyalı Mahallesi polis noktasında ve Kabataş ilçelerinde durdurularak GBT sorgulamasından geçirildi. Ancak bu kontrole rağmen çevrecilerin yaylaya geçişi jandarma tarafından engellenmek istendi. Gruptakiler, farklı yollardan yaylaya ulaşmayı başardı.

ORÇEV Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, protestocuların yaylaya hareketinden öne yaptığı açıklamada, İdare Mahkemesi'nin daha önce maden faaliyetine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini ancak kararın istinaf mahkemesi tarafından kaldırıldığını anımsattı. Gönül, aynı gün açıklanan bilirkişi raporunun ise maden faaliyetinin kamu yararı taşımadığını ortaya koyduğunu belirterek, "Keşif raporunda açıkça 'Burada bir maden çalışmasının kamuya yararı yok, zararı vardır' deniliyor. Buna rağmen Ordu İdare Mahkemesi henüz esas kararını vermedi. Mevcut durumda sürdürülen maden çalışması hukuka aykırıdır" dedi.

Anayasa'nın 56'ncı maddesinin yurttaşlara çevreyi koruma sorumluluğu yüklediğini hatırlatan Gönül, şirketten gerekli izin ve belgeleri talep edeceklerini söyledi.

"Bölgede hukuksuz, yasaya ve mahkeme kararlarına aykırı bir çalışma yürütülüyor" diyen Gönül, geçmişte de gerekli izin belgelerinin bulunmadığını, bugün de aynı durumun sürdüğünü öne sürdü."

Gönül, mücadeleye devam edeceklerini belirterek, "Biz Ordu Çevre Derneği olarak buraya devamlı geleceğiz. Burada olmaya çalışacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA