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Ordu'da Kar Eğlencesi: Çocuklarla Polis, Kar Topu Oynadı

Ordu'da Kar Eğlencesi: Çocuklarla Polis, Kar Topu Oynadı
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Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde etkili olan kar yağışı, çocuklar ve emniyet ekipleri için eğlenceli anlara sahne oldu. Polisler, çocuklarla birlikte kar topu oynayarak eğlenceli zaman geçirdi.

Ordu'da etkili olan kar yağışı, Çaybaşı ilçesinde yaşayan vatandaşlar ve özellikle de çocuklar için eğlenceli anlar yaşattı. Çaybaşı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri de bu coşkuya ortak olarak çocuklarla birlikte kar topu oynadı.

Kar yağışının etkili olduğu il genelinde Çaybaşı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, vatandaşlarla ve özellikle de çocuklarla yakından ilgileniyor. Ekipler, kar yağışının keyfini çocuklarla birlikte çıkararak onlarla kar topu oynadı. Bu sıcak görüntüler, hem çocukların yüzünü güldürdü hem de emniyet ekiplerinin vatandaşlarla olan bağını güçlendirdi.

Çocuklar, polis ağabeyleri ile kar topu oynamanın mutluluğunu yaşarken, emniyet ekipleri de onlara bu eğlenceli anlarında eşlik etti. Kar topu savaşında çocuklarla birlikte eğlenen polisler, vatandaşların takdirini kazandı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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