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Ordu'da Kalkan Ağına El Konuldu

Ordu'da Kalkan Ağına El Konuldu
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Ordu'da, kalkan balığı avının yasak olduğu dönemde denize serili olarak bulunan kalkan ağına el konuldu. Ağa takılan balıklar ise canlı olarak suya geri salındı.

Ordu'da denizde serili kalkan ağına el konuldu

ORDU - Ordu'da, kalkan balığı avının yasak olduğu tarihte denize serili olarak tespit edilen ağa el konuldu, balıklar ise canlı olarak suya bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol görevlileri, yaptıkları denetimlerde denizde kalkan ağının serili olduğunu tespit etti. Ekipler, kalkan ağına el koyarken, bu ağa takılan balıkları ise canlı olarak suya geri bıraktı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bütün karasularımızda 15 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtasıyla kalkan balığı avcılığı yasaktır. Bu kapsamda Su Ürünleri Kontrol görevlilerimiz tarafından, ilimiz deniz sahasında yapılan denetimlerde denize serili olarak tespit edilen kalkan ağına el konulmuştur. Ayrıca ağlara takılan kalkan balıkları canlı olarak suya geri salınmıştır" denildi.

Öte yandan ekiplerin denetimlerine devam edecekleri belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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