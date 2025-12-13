Bisiklet tutkunu gençten nefes kesen gösteri: Sahil kayalıkları parkuru oldu

Ordu'da bisiklet tutkunu bir genç, yurt dışından getirttiği özel yapım trial bisikletiyle deniz kenarındaki kayalıklarda yaptığı akrobatik hareketlerle dikkat çekiyor.

Altınordu ilçesinde ikamet eden 29 yaşındaki Furkan Şahin, yaklaşık 16 yıl önce izlediği bir videodan etkilenerek, trial bisiklet sporu yapmak istedi. Yurt dışından getirttiği hafif ağırlıktaki bisikleti ile her fırsatta spor yapan Şahin, kendisini eğitmek için Altınordu ilçesindeki sahilde bulunan kayalıkları kullanıyor.

Bisikletinin önünü kaldırıp tek teker kayalıklara atlayan Şahin, bazı insanların tepki gösterse de kendisini tebrik edenlerin olduğunu belirtiyor. Şahin, yaklaşık 16 yıldan bu yana çalıştığı tehlikeli sayılacak hareketleri ile kendi sınırlarını zorlarken, bu becerisini yurtdışında yapılan trial bisiklet sporlarında sergilemek istiyor.

"İzlediğim bir videodan etkilendim"

Trial bisiklet sporuna yıllar önce izlediği bir videodan ilham alarak başladığını anlatan Şahin, "Yıllar önce bir video karşıma çıktı ve o videodaki bisiklet akrobatından çok etkilendim. Araştırdığımda Türkiye'de bu sporla ilgilenen kimse olmadığını fark ettim. Yaklaşık 16 yıl önce bu spora başladım. Bu süreçte hem kendimi geliştirdim hem de öğrenci yetiştirdim" dedi.

Kayalıkları antrenman sahası olarak kullanıyor

Şahin, antrenmanlarını genellikle Altınordu sahilindeki kayalıklarda yaptığını belirterek, "Eğitim alanım genellikle bu sahildeki taşlıklar oluyor. Bazen sahildeki bankları da kullanıyorum ama banklara hiçbir şekilde zarar vermiyorum. Bisikletim özel ve hafif bir bisiklet, zarar verecek yapıda değil" diye konuştu.

"Zor ve denge isteyen bir spor"

"Yaptığım iş bisiklet sporlarının arasında genelde en zorlu spor dallarından birisi, denge ve güç açısından tüm vücudu kullanmak gerekiyor" diyen Şahin, "Ben de Karadeniz'in sahilinde bulduğum bu kayalıkları tercihe diyorum. Burada antrenman yapmak beni güçlendiriyor ve daha fazla kondisyon kazandırıyor. Ama tabi bir parkurumuz olsa kendimi çok daha geliştireceğime inanıyorum. Bu spor beni sigara ve alkol gibi olumsuz alışkanlıklardan uzak tutuyor, öğrenmek isteyenlere de yardımcı oluyorum" ifadelerine yer verdi.

"Bu sporu ülkemizde tanıtmak ve geliştirmek istiyorum"

Yaptığı hareketlere insanların farklı tepkiler verdiğini söyleyen Şahin, "İnsanların yarısı beni tebrik ederken bir diğer yarısı neden böyle tehlikeli hareketler yaptığımı soruyor. Ben bu sporu tanıtmak, ülkemizde geliştirmek ve dünya çapındaki yarışmalara katılmak istiyorum fakat sakatlıklar ve bütçe açısından zorlandığım dönemler oldu. Hedefim yurtdışındaki yarışmalara katılmak. İnsanların bu sporu anlamalarını ve destek olmalarını istiyorum" şeklinde konuştu. - ORDU