Ordu'da Filistin'e destek, İsrail'e tepki

Ordu'da, İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulme tepki çekmek için çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla basın açıklaması düzenlendi.

Altınordu ilçesinde bulunan Aziziye Camii'nde, cuma namazı sonrası Filistin'e destek amacıyla basın açıklaması düzenlendi. Açıklamaya çeşitli sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar da katıldı.

Katılımcılar adına basın açıklamasını yapan TÜGVA Ordu İl Temsilcisi Ömer Faruk Yücedağ, Gazze'de 2 yılı aşkın süredir devam eden insani yıkıma dikkat çekti. Yücedağ, Birleşmiş Milletler verilerine göre 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaklaşık 71 bin kişinin hayatını kaybettiğini, 172 bin kişinin yaralandığını belirterek, ateşkes dönemlerinde dahi can kayıplarının sürdüğünü aktardı. Ateşkesten bu yana 394 kişinin hayatını kaybettiğine değinen Yücedağ, bin 75 kişinin yaralandığını vurguladı.

Gazze'de sağlık sisteminin büyük ölçüde işlevsiz hale geldiğini vurgulayan Yücedağ, binlerce hastanın tıbbi tahliye beklediğini, temel gıda ve temiz suya erişimde ciddi sorunlar yaşandığını söyledi. Özellikle kadınlar ve çocukların ağır mağduriyet yaşadığını dile getiren Yücedağ, yaşananların yalnızca bir insani kriz değil, aynı zamanda uluslararası hukukun ve insan hakları söyleminin ciddi bir sınavı olduğunu kaydetti.

Açıklamada, Gazze'de yaşananların normalleştirilmemesi gerektiği ifade edilerek, kamuoyuna Filistin halkı için duyarlılık çağrısı da yapıldı. Program, Filistin'de hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunması ve edilen duaların ardından sona erdi.

Program sonunda vatandaşlar, 1 Ocak tarihinde İstanbul Galata Köprüsü'nde düzenlenecek olan Filistin'e destek programına davet edildi. - ORDU