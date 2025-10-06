Ordu'da Evsiz ve Kimsesizler İçin Otel Kiralandı

Ordu Valiliği İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), herhangi bir nedenden dolayı evsiz ya da kimsesiz durumda bulunan kişiler ve aileler için Altınordu ilçesinde otel kiraladı.

İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, 1 Ekim 2025 ile 31 Mart 2026 tarihleri arasında kiralanan otelde, il genelinde herhangi bir nedenden dolayı evsiz ve kimsesiz durumda olan vatandaşların barınmaları sağlanacak.

İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca, ilçe kaymakamlıkları ve bazı kamu kurumlarına gönderilen yazıda evsiz durumda olan ve ilçe imkanlarıyla barınma sorunu çözülemeyen tüm ihtiyaç sahibi vatandaşların Vakıf Başkanlığına bildirilmesi istendi. - ORDU