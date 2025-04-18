Ordu'da Eş Zamanlı Asayiş Uygulaması Gerçekleştirildi

Emniyetten eş zamanlı asayiş uygulaması

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde polis ekipleri, 8 farklı noktada geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Trafik Tescil Denetleme ve Büro Amirliğine bağlı 20 kişilik ekip, 8 farklı mahallede genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik uygulama gerçekleştirdi. İlçenin Liseler, Bayramca, Kaledere, Ortayılmazlar, Hamidiye, Fevzi Çakmak ve Atatürk Mahallesi'nde eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde hem araçlar, hem de şahıslar kontrol edildi.

"Cezalar arttırılsın"

Ekiplerin uygulamasında duran ve yapılan denetimleri desteklediğini söyleyen Yusuf Uysal, "Şu an çevremizde görüyoruz, uygulamalar her şehirde bayağı yoğun oluyor. Biz bu tür uygulamaları beğeniyoruz, piyasada trafik magandaları çok var ve cezalar kesinlikle daha da arttırılsın. Trafikte biz de makas kuralları ihlal eden sürücüler ile karşılaşıyoruz. Cezaların arttırılmasıyla kural ihlallerinin önüne geçilerek caydırılacağını düşünüyorum" dedi.

Denetimler sırasında ekipler 39 araçta ilk yardım çantası, yangın söndürme tüpü ve cam filmi gibi unsurlar da inceledi. 67 kişinin ehliyet ve kimlik kontrolü yapıldığı uygulamada yüksek sesle müzik dinleyen 1 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Gece saatlerine kadar devam eden uygulamada ekipler, umuma açık yerlerde de denetimlerini sürdürerek, genel güvenliği sağlamaya yönelik çalışmalarına aralıksız devam etti. Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliği için bu tür denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceğini belirtti.