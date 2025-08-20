Ordu'da Aç Kalan Domuzlar Mahalleye İndi

Ordu'da Aç Kalan Domuzlar Mahalleye İndi
Güncelleme:
Ordu'nun Kumru ilçesinde aç kalan domuz sürüsü, Yenidivan Mahallesi'ne inerek mısır tarlasına daldı. Vatandaşlar, domuzların tarım alanlarına zarar verdiğinden endişeli.

İlçenin Yenidivan Mahallesi'nde aç kalan domuz sürüsü gece saatlerinde mahalleye indi. 6 domuzun önce yolda görüldüğü, ardından mısır tarlasına girerek yiyecek aradığı anlar, o sırada aracıyla bölgeden geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde domuzların sürü halinde hareket ederek mahalle yolundan geçtikleri, sonrasında ise tarlaya yöneldikleri anlar yer aldı.

Vatandaşlar, domuzların fındık ve diğer ekili alanlarda zarara yol açtığını belirterek, özellikle hasat döneminde bu tür olayların arttığına dikkat çekti. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
