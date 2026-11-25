Ordu'da 41 yıldır berberlik yapan 57 yaşındaki Dursun Gemici, her gün takım elbise ya da gömlek ve kravatla işinin başına geçerek tıraş yapıyor.

İş yerine takım elbise veya gömlek ve kravatla gelen Dursun Gemici, ilk bakışta bir iş adamını ya da memuru andırsa da 41 yıldır sürdürdüğü berberlik mesleğinde müşterilerini tıraş ederken bu giyim tarzından vazgeçmiyor. 1995 yılından bu yana müşterilerine daha iyi hizmet vermek ve saygısını göstermek amacıyla böyle giyindiğini ifade eden Gemici, bu tercihin müşterileri tarafından da memnuniyetle karşılandığını söyledi.

"Sırf giyimim dolayısıyla gelen müşterilerimiz var"

Meslekte yaklaşık 41 yılı geride bıraktığını belirten Dursun Gemici, "Yaklaşık 41 seneden bu yana mesleğin içerisindeyiz. 1995 yılından bu yana müşterilerimize daha iyi hizmet ve saygıdan dolayı bu şekilde çalışıyorum. Müşterilere, görüntü olarak daha iyi olduğunu düşünüyorum. Müşterilerimiz de bu durumdan memnunlar. Sırf bu giyimim dolayısıyla gelen müşterilerimiz dahi var" dedi.

"Benim için hiç zor değil"

Berber dükkanını ilk açtıkları yıllarda bu giyim tarzını benimsediklerini anlatan Gemici, müşterilerinin memnuniyetinin kendisini mutlu ettiğini dile getirdi. Gemici, "Benim için hiç zor değil, müşteriler memnun olunca ben de mutlu oluyorum. Farklı giyinen meslektaşlarımız var ama bence bu şekilde giyinmek daha uygun, benim için zor da değil" diye konuştu.

"Berberlik temizlik demek"

Gemici'nin müşterilerinden Esat Uzunoğlu ise berberlik mesleğinde temizliğin ve özenli giyimin önemli olduğunu belirterek, "Kendisi en güzelini yapıyor, berberlik temizlik demek. Bence berberin özelliklerinde gömlek-kravat olması gerekiyor. Önceden beyaz önlükler vardı, onun da olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı