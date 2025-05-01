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Ordu'da 1 Mayıs İşçi Bayramı Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı

Ordu'da 1 Mayıs İşçi Bayramı Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı
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Ordu'da, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Ceren Özdemir Meydanı'ndan Tayfun Gürsoy Parkı'na yürüyüşle başladı. Güvenlik önlemlerinin alınarak gerçekleştirilen etkinlikte, halay çekildi ve konserle sona erdi.

Ordu'da 1 Mayıs etkinliği

ORDU - Ordu'da, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Ordu'daki sivil toplum kuruluşları, Ceren Özdemir Meydanı'nda toplanarak, Tayfun Gürsoy Parkı'ndaki miting alanına yürüdü. Sloganlar eşliğinde yürüyen kalabalık, alandaki diğer gruplarla birleşti. Bu esnada İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri meydan, güzergah ve etkinlik alanında geniş çaplı güvenlik önlemi aldı, alana girenlere üst araması yapıldı.

Etkinlik alanında günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından programa katılanlar halay çekti.

1 Mayıs İşçi Bayramı etkinlikleri, konser ile devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELİM KUŞCU - Yerel
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