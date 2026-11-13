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Onur Güler'in fotoğrafı MEB yarışmasında sergilenmeye değer 50 eser arasına girdi

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Onur Güler'in fotoğrafı MEB yarışmasında sergilenmeye değer 50 eser arasına girdi
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Bozüyük'te görev yapan öğretmen Onur Güler'in fotoğrafı, 2026 Yılı MEB Fotoğraf Yarışması'nda sergilenmeye değer görülen 50 eser arasına girdi. Eser, 23-27 Kasım 2026'da Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek özel sergide sanatseverlerle buluşacak.

Bilecikli öğretmen Onur Güler'in fotoğrafı Türkiye genelinde sergilenmeye değer bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 Yılı MEB Fotoğraf Yarışması'nda, Bozüyük'te görev yapan öğretmen Onur Güler'in fotoğrafı sergilenmeye değer bulunan 50 eser arasına girdi. Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğretmeni Onur Güler'in objektifinden yansıyan fotoğraf, Türkiye genelinde düzenlenen yarışmada seçilen eserler arasında yer aldı. Dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, 23-27 Kasım 2026 tarihleri arasında Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek özel sergide sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Öğretmenlerimizin eğitim alanındaki başarılarının yanı sıra sanatsal çalışmalarıyla da adlarından söz ettirmeleri bizleri gururlandırıyor. Eseri sergilenmeye değer bulunan öğretmenimiz Onur Güler'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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