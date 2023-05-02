Öncü; 'Şehrin potansiyelini birlikte çıkarmaya devam edeceğiz'

AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı, Aile ve Sosyal Hizmetler eski Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, seçim çalışmalarını yürüttüğü kente, vatandaşlara projelerini anlatıyor.

Gittiği ilçelerde belediye ve kamu yatırımlarını da fırsat buldukça inceleyen Öncü, şehrin potansiyelinin açığa çıkması için daha çok çalışılması gerektiğini söyledi.

Milletvekili Adayı Öncü, "Son 20 yılda Erzurum'a yapılanlar ortada. Bir çok alanda önemli hizmetler yapıldı. Çok büyük potansiyellerin alt yapıları kuruldu. Bundan önce Ankara'da elini taşın altına koyan herkese minnettarız. Şimdi daha çok çalışıp bu kazanımları daha da artırarak devam etmemiz gerekiyor. Potansiyelin açığa çıkması için birçok çalışma yapıldı. Umudumuz var. Bu çalışmaları devam ettirip üzerine neler koyabiliriz diye düşüneceğiz. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gücüne güç katmaya devam eden ülkemiz ile birlikte Erzurum'da bu gelişmelerden payını düşeni alacaktır. Siyaset, bürokrat, yerel yönetim, vatandaş, üniversite yani her kesim birlikte bu güzel şehrin insanlarına çok daha hizmet edeceğiz" diye konuştu. - ERZURUM