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Ömer Faruk Kızılgüney, MHP lideri Bahçeli'ye makamında balta hediye etti

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Ömer Faruk Kızılgüney, MHP lideri Bahçeli'ye makamında balta hediye etti
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İş insanı Ömer Faruk Kızılgüney, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Samimi geçen görüşmede güncel konular konuşuldu ve Kızılgüney ailesi adına Bahçeli'ye geleneksel motiflerle işlemeli özel bir balta hediye edildi.

İş insanı Ömer Faruk Kızılgüney, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

Kızılgüney ailesi adına Ömer Faruk Kızılgüney, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, güncel konular üzerine sohbet edilirken, Kızılgüney ailesi tarafından Devlet Bahçeli'ye geleneksel motiflerle işlemeli özel bir balta hediye edildi. Ziyaret, hediye takdiminin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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