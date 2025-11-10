Ömer Çelik'ten 10 Kasım Mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Devletimizin ve Cumhuriyetimizin banisi, İstiklal Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Çelik, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" sözleri ile başladığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Devletimizin ve Cumhuriyetimizin banisi, İstiklal Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyoruz. İstiklal Mücadelemizdeki ruhla, inançla ve kararlılıkla geleceğe yürüyoruz." - ANKARA