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Ombudsman Eskişehir'de Eskişehirlilerle Buluşuyor

Ombudsman Eskişehir'de Eskişehirlilerle Buluşuyor
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Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca ve heyeti, 'Ombudsman Eskişehirliler ile Buluşuyor' temalı toplantıya katılmak için Eskişehir'e geldi. Akarca, Vali Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti.

"Ombudsman Eskişehirliler ile Buluşuyor" temalı toplantıya katılmak için Eskişehir'e gelen Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca ve heyeti Vali Aksoy'a ziyarette bulundu.

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca ve beraberinde Kamu Denetçilerinden oluşan heyet "Ombudsman Eskişehirliler ile Buluşuyor" temalı toplantıya katılmak ve bir dizi ziyarette bulunmak için Eskişehir'e geldi. Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca ve heyet Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti. Nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aksoy, Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca'yı Eskişehir'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu bildirdi. Eskişehir Valiliğini ziyareti anısına Valilik Şeref Defterini imzalayan Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca ise Eskişehir'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek misafirperverliği için Vali Hüseyin Aksoy'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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