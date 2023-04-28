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Cenazeye giden araç, tırın altında kaldı: 2 ölü, 3 yaralı

Yerel Haberler

Giresun'a cenazeye giden kişilerin bulunduğu araç, tırla çarpıştı. 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Cenaze için Ordu'dan Giresun'a seyir halinde bulunan Nikolos Gelashvili idaresindeki tır, Bulancak ilçesi Fatoğlu Kavşağı'nda sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Atilla Bektaş, Hayri Çiplakçöke, Melek B., Cemile Ç. ve Firdevs A. yaralı olarak Giresun İlhan Özdemir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Atilla Bektaş, Hayri Çiplakçöke hayatını kaybetti.

Ölümlü kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

O ANLAR KAMERADA

Kazanın ardından çevrede yapılan araştırmalarda olay anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin kavşaktan Karadeniz sahil yoluna girdiği esnada Ordu'dan Giresun istikametine seyir halinde bulunan tır ile çarpıştığı görülüyor. Bir süre tırın önünde sürüklendiği anbean görüntülere yansıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ölümlü kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ercan Tarı - Yerel

Galatasaray Bulancak Giresun Ordu 3. Sayfa Yerel Haberler

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