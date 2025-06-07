Ölüdeniz'de Kurban Bayramı Yoğunluğu

Ölüdeniz'de Kurban Bayramı Yoğunluğu
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Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde Ölüdeniz, yerli turistlerin akınına uğradı. Trafikte aksamalar yaşanırken plajlarda da kalabalıklar oluştu. Jandarma ekipleri, trafiği kontrollü bir şekilde yönlendirdi.

Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde Ölüdeniz, yerli turistlerin akınına uğradı. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, plajlarda da dikkat çeken kalabalıklar oluştu.

Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde Fethiye'nin gözde turistik merkezlerinden Ölüdeniz'de yoğunluk yaşandı. Kurban Bayramı'nı Ölüdeniz'de geçirmek isteyen yerli turistlerin bölgeye akın etmesiyle birlikte, trafikte zaman zaman aksamalar meydana geldi. Bazı vatandaşlar, araçlarını yol kenarına park ederek yürümeyi tercih etti. Jandarma ekipleri, yoğun trafiği kontrollü bir şekilde yönlendirirken, trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik denetimler de gerçekleştirdi. Plajlarda da dikkat çekici bir kalabalık oluştu. Önceki bayram tatillerine kıyasla aşırı bir yoğunluk olmasa da bölgede hareketlilik gözlendi. Tatilin yalnızca dört gün olması, bu bayramda aşırı kalabalık beklenmemesine neden oldu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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