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Oltu Özdere Mahallesi'nden Vefa Günü Hatmi Şerif Programı'na Cağ Kebap Ziyafeti

Oltu Özdere Mahallesi'nden Vefa Günü Hatmi Şerif Programı'na Cağ Kebap Ziyafeti
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Oltu'nun Özdere Mahallesi, her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Vefa Günü Hatmi Şerif Programı'nı bu yıl Erzurum'da cağ kebap ziyafetiyle başlattı. Etkinliğe katılan yerel halk ve akademisyenler, manevi dayanışma ruhunu pekiştirdi.

Her yıl geleneksel olarak 'Vefa Günü Hatmi Şerif Programı' düzenleyen Oltu'nun Özdere Mahallesi sakinleri, bu kez Erzurum'da cağ kebap ziyafetiyle manevi etkinliğe 'Merhaba' dedi.

Erzurum'da yüz yıllardır yaşatılan 1001 Hatim Geleneği bu yılda devam ederken, Oltu Özdere Mahallesi de 'Vefa Günü Hatmi Şerif Programı' ile 1001 hatim geleneğine manevi katkı sunuyor. Özdere Mahallesi sakinleri bu kez farkındalık uygulayarak Erzurum'un meşhur lezzetlerinden cağ kebabı ziyafetiyle 'Vefa Günü Hatmi Şerif Programı'nı başlattı. Cağ Kebap ziyafetine Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Prof. Dr. İsmail Altun, Prof. Dr. Ali İhsan Pala, Prof. Dr. Mustafa Macit, Ömer Nasuhi Bilmen İlkokulu Müdürü Muharrem Şahin ile Erzurum'da ikamet eden Özdere Mahallesi sakinleri katıldı.

Yemekte açılış konuşmasını yapan emekli İmam Hatip Alaattin Bülbül, "Özdere köyü olarak bu yılda vefa günü hatmi şerif programımızı başlatıyoruz. Köyümüzü gözü, kulağı olan Şakir Şahin öncülüğünde cağ kebap etkinliği ile geleneğimizi başlattık. Burada hem köylülerimizle hasret giderdik. Hem de birlik beraberlik dayanışma içerisinde manevi değeri çok yüksek olarak hatim geleneğimize 'merhaba' dedik. Cağ kebap ziyafetimize katılan tüm köylülerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Yemeğin düzenlenmesine vesile olan Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü şeflerinden Şakir Şahin de cağ kebap ziyafetine katılan herkese teşekkür etti. Oldukça samimi bir ortamda geçen cağ kebap ziyafetinde Kemal Polat ve Lütfü Bayrakçı'nın hazırladıkları cağ kebaplardan tadan Özdere sakinleri, geçmişte köylerinde yaşadıkları anıları anlatarak gecenin neşeli bir ortama dönüşmesine vesile oldular. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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