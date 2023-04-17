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Oltu ilçe merkezindeki Elmalı sulama arkı yeniden hizmete açılacak

Oltu ilçe merkezindeki Elmalı sulama arkı yeniden hizmete açılacak

Yerel Haberler

Oltu ilçe merkezinde 18 yıldır kullanılmayan Elmalı Sulama arkı Asanpaşa Mahalle Muhtarı Zafer şahin, Şehitler Mahallesi Muhtarı Gürbüz Vural ve Halitpaşa Mahallesi muhtarı Orhan Kul'un birlikte yaptıkları girişimler sonucu yeniden yapılıyor.

Oltu ilçe merkezinde 18 yıldır kullanılmayan Elmalı Sulama arkı Asanpaşa Mahalle Muhtarı Zafer şahin, Şehitler Mahallesi Muhtarı Gürbüz Vural ve Halitpaşa Mahallesi muhtarı Orhan Kul'un birlikte yaptıkları girişimler sonucu yeniden yapılıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yapımına başlanan Elmalı Sulama arkı binlerce dönüm araziyi sulayacak. Mahalle Muhtarları, "Elmalı sulama arkı yapıldıktan sonra ekilmedik sulanmadık arazimiz kalmayacaktır" dediler.

Mahalle sakinleri, yaklaşık iki ay sürecek olan arkın yapımı hizmetinden dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gürbüz Vural Elmalı Oltu Yerel Haberler

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