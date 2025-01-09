Oltu'da Verem Farkındalık Eğitimi Düzenlendi

Oltu İlçe Sağlık Müdürlüğü, 78. Verem (Tüberküloz) Farkındalık Haftası kapsamında, Oltu Yasin Haşimoğlu İlkokulu'nda öğrencilere bilgilendirme eğitimi düzenledi. Eğitim ile ilçe sağlık müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarla öğrencilere, verem hastalığı hakkında bilinç kazandırmayı hedefleniyor.

Oltu İlçe Sağlık Müdürlüğü Uzman Doktoru Kıymet Batmaz, eğitimi gerçekleştiren isim oldu. Batmaz, okul salonunda öğrencilere verem hastalığının bulaşma yolları, korunma yöntemleri ve tedavi süreçlerine dair önemli bilgiler sundu. Batmaz, ayrıca verem hastalığına dair farkındalığın arttırılması amacıyla ilçede çeşitli eğitimler verdiklerini belirtti.

"Verem, tedavi edilebilir ve önlenebilir bir hastalıktır"

Eğitimde, Uzman Dr. Kıymet Batmaz, verem hastalığının solunum yoluyla bulaştığını ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu vurguladı. Batmaz, verem aşısının hastalığın önlenmesinde önemli bir rol oynadığını ifade etti.

"Verem hastalığı tedavi edilebilir ve verem aşısı ile önlenebilir bir hastalıktır. Etkili tedavinin sağlanabilmesi için belirtilerin doğru değerlendirilmesi ve erken teşhis ile hastalığın kontrol altına alınması önemlidir" diyen Batmaz, erken teşhisin hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Öğrencilere, verem hastalığının belirtileri ile ilgili bilgi veren Batmaz, özellikle kalabalık ortamlarda bulunan kişilerin dikkatli olmaları gerektiğini ve belirtiler durumunda doktora başvurmaları gerektiğini söyledi.

Farkındalık eğitimleri devam ediyor

Eğitim sırasında, Oltu İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün okullarda ve kalabalık iş yerlerinde farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Uzman Dr. Batmaz, "Oltu'da ilçe genelinde okullarda ve insan sayısının fazla olduğu iş yerlerinde elimizden geldiğince verem hakkında eğitimler vererek vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz" şeklinde konuştu.

Bu eğitimle birlikte, Oltu İlçe Sağlık Müdürlüğü, vatandaşların sağlık konusunda daha bilinçli hale gelmesi ve verem gibi bulaşıcı hastalıklara karşı daha dikkatli olmaları için çalışmalarına devam ediyor. - ERZURUM