Oltu'da Türk Polis Teşkilatının 181. yıl dönümü kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Erzurum'un Oltu ilçesinde 10 Nisan Polis Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Oltu Hükümet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen tören, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Turgay Karaman'ın Türk Polis Teşkilatı adına çelenk sunmasıyla başladı. Törende saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Polis Haftası etkinlikleri kapsamında emniyet teşkilatı mensupları, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik'i makamında ziyaret etti. Ziyarete İlçe Emniyet Müdür Vekili Turgay Karaman'ın yanı sıra Polis Merkezi Amiri Abdülmelik Kocabey, Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Ebubekir Akyüz ve emniyet personeli katıldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Mustafa Çelik, toplumun huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan polis teşkilatının Polis Haftası'nı kutlayarak, tüm emniyet mensuplarına çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Bu arada Oltu Polis Merkez Amirliğinde, günün anısına yaş pasta kesimi yapıldı.

Program kapsamında Kaymakam Çelik ve beraberindeki polisler Aslanpaşa Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehit mezarlarına karanfiller bırakılarak dua edildi. Günün devamında Aslanpaşa Camii'nde cuma namazı öncesinde Mevlid-i Şerif okutuldu. Namaz çıkışında ise cemaate lokum, şeker ve kolonya ikramında bulunuldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran ve ABD müzakerelere gidecek mi? Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık

Müzakere öncesi dikkat çeken hareketlilik! Savaş jetleri havalandı
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat

İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz

İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli de önünde durmaz
3 polisimizi şehit eden teröristin ifadesi ortaya çıktı! DEAŞ'a sempati duyduğunu itiraf etti

3 polisimizi şehit eden teröristin ifadesi kan dondurdu
FIFA'dan Fenerbahçe'nin hayallerini çalan hakem için şok karar

FIFA'dan Fenerbahçe'nin hayallerini çalan hakem için şok karar
Beşiktaş'tan kaçar gibi giden Rafa Silva rezil rüsva oldu

Beşiktaş'tan kaçar gibi gitmişti, rezil rüsva oldu
Başsavcı açıkladı: Ünlülere yeni bahis operasyonu geliyor

Ünlülere yeni operasyon geliyor, bu sefer uyuşturucu değil
3 polisimizi şehit eden teröristin ifadesi ortaya çıktı! DEAŞ'a sempati duyduğunu itiraf etti

3 polisimizi şehit eden teröristin ifadesi kan dondurdu
Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanıyor, tarih de verildi

Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
Yürekleri ısıtan görüntü Güneydoğu'dan! Polisi görünce hemen koştu

Yürekleri ısıtan görüntü Güneydoğu'dan! Polisi görünce hemen koştu