Sokak kedileri unutulmadı

Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan soğuk hava şartları nedeniyle Oltu'da sokak hayvanları için anlamlı bir çalışma gerçekleştirildi. Oltu Gençlik Merkezi gönüllüleri, kış şartlarından olumsuz etkilenen sokak kedileri için plastikten kedi evleri yaptı.

Gönüllüler tarafından hazırlanan kedi evlerinin içerisine, kullanılmayan giysilerden yataklar yerleştirildi. Streç filmle kaplanarak su geçirmez hale getirilen evler, ilçenin muhtelif noktalarına bırakıldı. Ayrıca kedi evlerinin bulunduğu alanlara mama ve su bırakıldı.

Öte yandan sokak kedilerinin sağlığı da ihmal edilmedi. Çalışma kapsamında veteriner teknikeri tarafından kedilere iç ve dış parazit aşıları yapıldı. Veteriner Teknikeri Esranur Yıldız, "Oltu Gençlik merkezi olarak bugün sokak hayvanlarını düşünerek böyle bir etkinlik düzenledik onların barınabilecekleri yuvalar hazırladık yanına su ve mama kabı koyarak iç ve dış parazitlerini yapacağız Onları kışa daha sağlıklı ve daha mutlu hazırlayacağız" dedi

Oltu Gençlik Merkezi gönüllüleri, bu tür sosyal sorumluluk projeleriyle sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmeyi hedeflediklerini belirttiler. - ERZURUM