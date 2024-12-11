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Oltu Kaymakamı, Şehit Hurşit Yeşilyurt'un Kabir Ziyaretini Gerçekleştirdi

Oltu Kaymakamı, Şehit Hurşit Yeşilyurt'un Kabir Ziyaretini Gerçekleştirdi
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Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, 26 yıl önce şehit düşen Hurşit Yeşilyurt'un ölüm yıl dönümünde kabrini ziyaret etti. Ziyaret sırasında dualar okunarak şehidin annesi Hadice Yeşilyurt da evinde ziyaret edildi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde Kaymakam Mustafa Çelik, 26 yıl önce şehit olan Hurşit Yeşilyurt'un kabrini ziyaret etti.

Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, 11 Aralık 1998'de Mardin Mazi Dağı'nda askeri görevini yaparken şehit düşen Hurşit Yeşilyurt'un mezarını ziyaret etti. Ziyaret, şehidin ölüm yıl dönümünde, Oltu'ya bağlı Güzelsu Köyü Mezarlığı'nda gerçekleştirildi.

Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik ve beraberindeki heyet, Güzelsu Mahallesi Camii İmamı Cemal Çınar'ın Kur'an-ı Kerim okumasının ardından şehit mezarında dualar etti. Ziyarette, Oltu İlçe Emniyet Müdürü Yasin Pala, Oltu Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Erdal Hastürk, Oltu İlçe Müftüsü Veysel Çelebi ve Oltu Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Yiğit de yer aldı. Kaymakam Çelik ve beraberindeki protokol üyeleri daha sonra Şehit Hurşit Yeşilyurt'un annesi Hadice Yeşilyurt'u ilçe merkezindeki evinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Oltu İlçe Müftüsü Veysel Çelebi tarafından şehit için Kur'an-ı Kerim ve Fatiha suresi okundu. Ayrıca, Hadice Yeşilyurt'un bir ihtiyacı olup olmadığı soruldu. Anne, ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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