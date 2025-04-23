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Oltu'da Miniklerden Unutulmaz Tiyatro Gösterisi

Oltu'da Miniklerden Unutulmaz Tiyatro Gösterisi
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Oltu Gençlik Merkezi'nden miniklerin sahneye çıktığı tiyatro gösterisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ilkokul öğrencilerine keyifli anlar yaşattı. Kostümlü karakterler ve interaktif bölümlerle dolu etkinlik, çocukların tiyatro sevgisini arttırmayı hedefliyor.

Miniklerden unutulmaz gösteri

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesi Gençlik Merkezi'nden miniklere unutulmaz bir tiyatro gösterisi sergiledi.

Oltu Gençlik Merkezi gönüllü gençlerinden oluşan Genç Sahne Oltu tiyatro ekibi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ilkokul öğrencilerine özel renkli bir tiyatro gösterisi sundu. Nasrettin Hoca, Keloğlan ve Pamuk Prenses gibi sevilen masal kahramanlarının yer aldığı oyun, minik izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Gösteri boyunca çocuklar hem güldü hem de tiyatronun büyülü dünyasında keyifli anlar yaşadı. Kostümlü karakterler, interaktif bölümler ve sürprizlerle dolu sahne performansı, salondaki coşkuyu zirveye taşıdı.

Oltu Kaymakamlık Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlik, çocuklara tiyatroyu sevdirmeyi ve kültürel farkındalık kazandırmayı hedefledi. Tiyatro koçu gönüllü eğitmen Merve Atmaca'nın hazırladığı öğrenciler ilk oyunları ve ilk sahne heyecanını yaşadılar

Gösterinin sonunda çocuklara sembolik tiyatro biletleri ve rozetler dağıtılarak günün hatırası ölümsüzleştirildi.

Oltu Gençlik Merkezi Müdürü Tuncay Yıldırım "23 Nisan dolayısı ile bir çocuk tiyatrosu düzenledik. Çocularımızın gününü kutlayacağız. Onların hoş bir zaman dilimi geçirmesini sağlayacağız" dedi. Gençlik Merkezi Tiyatro kulübü öğrencisi 8 yaşındaki Zeyna Nisa Yıldırım "İlk kez tiyatro yapıyorum oynuyorum. Umarım izleyenler beğenmişlerdir. Ama ben beğendiklerini düşünüyorum, teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DURSUN MURAT AYDIN - Yerel
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